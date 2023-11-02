Контрафактные сигареты на 19 млн тенге изъяли в Карагандинской области

Почти 44 тысячи пачек сигарет без акцизных марок стоимостью более 19 млн тенге изъяли в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте экономических расследований по Карагандинской области 2 ноября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДЭР обнаружили подозрительный контейнер. При его досмотре нашли и изъяли 43 758 пачек контрафактных сигарет.





Общую стоимость изъятых табачных изделий оценили в 19 млн 253,5 тыс. тенге. Подозреваемого в попытке реализовать сигареты без акцизных марок задержали, он дал признательные показания. В его отношении провели досудебное расследование по ч. 1 ст. 214 УК РК (незаконное предпринимательство), уголовное дело направили в суд.

В конце августа партию контрафактных сигарет стоимостью более 967,5 млн тенге изъяли в Западно-Казахстанской области.