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В Павлодаре экологи объяснили неестественный оттенок притока реки

исследование Фото: pixabay
23 июля павлодарцы обратились к экологам с просьбой разобраться, почему приток реки Усолка приобрел неестественный светло-голубой оттенок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, пробы воды проанализировали в трех лабораториях Департамента экологии, санитарно-эпидемиологического контроля и филиала "Казгидромет".

"Было опасение, что это медный купорос, и вода посинела из-за солей тяжелых металлов. Однако их в воде и на дне водоема не выявили. Версия, что причиной могла стать мыльная вода с пирса выше по течению, не подтвердилась", – сообщил заместитель руководителя областного департамента экологии Магзум Кукумбаев.

В итоге, пишет издание, экологи пришли к выводу, что голубая лагуна образовалась из-за краски, которая не имеет запаха, токсичных свойств и воздействия на окружающую среду. В Усолку ее сбросили неизвестные.

"Ситуация осложняется тем, что в исследуемом месте нет промышленных предприятий, автомоек, автозаправочных станций и слива ассенизаторских машин. Экологи предположили, что прохудилась когда-то сброшенная емкость с красками с истекшим сроком давности. Как повлияла краска на подводных жителей, не ясно", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана тратят больше всего денег на защиту экологии.

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Елена Беляева
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