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В Павлодаре опровергли информацию о поднятии уровня реки Иртыш

река Иртыш, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 16:05 Фото: wikipedia
Рассылки в WhatsApp, содержащие информацию о резком подъеме уровня воды в реке Иртыш, в том числе и о скором полном затоплении прибрежных домов микрорайона Усолка, – фейк, сообщает Zakon.kz.
"Департамент по ЧС сообщает, что рассылаемые сообщения – фейк. Также настоятельно просим гостей и жителей Павлодарской области доверять только проверенным источникам", – говорится в сообщении департамента.

По данным ДЧС, в текущем году действительно объем попусков воды с водохранилищ Верхне-Иртышского каскада планируется больше, чем в прошлом году, на 50%, но не является рекордным. К примеру, в 2016 году объем попусков был гораздо выше.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что принимаются превентивные подготовительные мероприятия: возводят дамбы, заготавливают мешкотару, ведут мониторинг уровня воды.

По данным гидрологического мониторинга на 8:00 14 апреля 2024 года, уровень воды в реке Жем на гидропункте в селе Аккизтогай Атырауской области снизился на 85 см.

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