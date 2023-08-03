Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном вырос вдвое

Вице-премьер, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на казахстанско-афганском деловом форуме 3 августа заявил, что товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год практически достиг отметки в 1 млрд долларов, удвоившись по сравнению с 2021-м, сообщает Zakon.kz.

Выступая на форуме, Серик Жумангарин подтвердил, что Казахстан выступает за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства.

"Мы заинтересованы в сохранении сложившихся торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном. Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год практически достиг отметки в 1 млрд долларов, удвоив показатели 2021 года. 90% товарооборота приходится на казахстанский экспорт, в основном обработанной продукции. Торговля между странами за пять месяцев текущего года составила 316,6 млн долларов, из которых 310 млн долларов приходятся на казахстанский экспорт". Серик Жумангарин

Афганистан для Казахстана – приоритетный рынок сбыта муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки.

"В настоящее время мы видим тренд на диверсификацию экспортной корзины. По нашим расчетам, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму 500 млн долларов по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей. Развивается и инвестиционное сотрудничество между странами. С 2005 года валовый объем притока инвестиций из Афганистана в экономику Казахстана составил порядка 11,7 млн долларов. В Казахстане действуют 52 совместных предприятия, которые работают в сфере торговли". Серик Жумангарин

По мнению министра, важно сохранить и увеличить традиционные поставки казахстанской муки в Афганистан, которые преимущественно идут через территорию Узбекистана. За четыре месяца 2023 года в Афганистан через Узбекистан отправили более 450 тысяч тонн муки на сумму 150,8 млн долларов.

Серик Жумангарин отметил, что из-за достаточно высоких тарифов на перевозку казахстанских зерновых грузов по территории Узбекистана в направлении Афганистана и Таджикистана казахстанская сторона начала работать над расширением возможностей по транзитным перевозкам в Афганистан. Это должно увеличить объем экспорта и насытить афганский рынок достаточным объемом товаров.

"Сегодня Туркменистан заинтересован в развитии перевозок по своей территории и готов предоставить скидку, преференциальный транзитный тариф по своей территории. Данное направление может быть альтернативным маршрутом отправки для мукомольной продукции. Для этих целей Единый оператор продвижения экспорта несырьевых товаров QazTrade обеспечит удешевление доставки отечественных товаров до станции Болашак. Одновременно мы упрочили договоренности с Узбекистаном по предоставлению льготных условий на транзитные ж/д перевозки по территориям наших стран, чтобы муку и зерно в Афганистан мы поставляли на паритетной основе". Серик Жумангарин

Афганистан – транспортный коридор Центральной Азии, ведущий в Пакистан и Индию, которые для Казахстана сейчас представляют высокий интерес с точки зрения торговли. Казахстан провел переговоры с крупной пакистанской логистической компанией NLC (National Logistics Cell), которая тесно работает в том числе и с афганскими компаниями.

"Уже сейчас компания предлагает сервис по перевозке грузов из/в Пакистан автомобильным транспортом через территорию Афганистана с предоставлением конкурентных тарифов в короткие сроки и обеспечением безопасности. Кроме того, Казахстан высоко оценивает инициативу строительства железнодорожного транс-афганского транспортного коридора Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, что позволит обеспечить бесперебойное межрегиональное сотрудничество стран Центральной Азии со странами Южной Азии и Ближнего Востока. Данный маршрут придаст новый импульс динамике торгово-экономических обменов". Серик Жумангарин

Министр добавил, что Казахстан готов реализовывать образовательные программы по обучению афганских студентов. В текущем году Казахстан готов выделить 30 грантов для студентов из Афганистана. Сегодня в РК обучаются более 450 афганских студентов.

"Казахстан продолжит вносить вклад в обеспечение гуманитарной помощи для Афганистана, оказывая материальную и гуманитарную поддержку афганскому народу. По итогам проведенной работы за эти дни сегодня на площадке форума планируется подписание коммерческих документов на сумму 106 млн долларов США. Диалоговая площадка предоставила основу для новых проектов, направлений дальнейшего торгово-экономического сотрудничества и позволит нам увеличить взаимный товарооборот между нашими странами в ближайшей перспективе до 3 млрд долларов", – заявил Серик Жумангарин.

Он также подчеркнул важность реализации экономических и интеграционных проектов, которые будут способствовать развитию региональных связей, в том числе в телекоммуникационной сфере.

"Как вы помните, в апреле текущего года в Кабуле мы обсуждали проект сотрудничества между национальными операторами, "АфганТелекомом" и "Казахтелекомом". По итогам совместной работы хотелось бы поздравить обе стороны с заключением контракта, который имеет особое значение для дальнейшего практического сотрудничества между нашими странами в этой сфере. Полагаем, что наши операторы располагают значительным потенциалом для продвижения на новый уровень сотрудничества за счет консолидации технических возможностей и транзита трафика через Афганистан в другие страны". Серик Жумангарин

25 апреля в кулуарах заседания правительства Серик Жумангарин рассказал, почему Казахстан сотрудничает с новой администрацией Афганистана и бизнесменами.

