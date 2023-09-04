Товарооборот Китая и Казахстана увеличился с начала года

На форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем, провинцией Шаньдун, и Казахстаном заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал, что с начала года товарооборот между двумя странами вырос на 20,5%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что объем торговли составил 13,6 млрд долларов США, из которых 6,3 млрд долларов США – это казахстанский экспорт. В целом за первое полугодие между странами торговля показала рост на 20,5%.



Также он подчеркнул, что провинция Шаньдун выступает третьим торговым партнером для Казахстана среди всех регионов Китая, после СУАР и Пекина.

"Торговля за первое полугодие текущего года составила 1,1 млрд долларов США. Согласно нашему анализу, мы имеем потенциал по наращиванию казахстанского экспорта по 170 наименованиям товаров на сумму порядка 1 млрд долларов". Серик Жумангарин

По его словам, провинция Шаньдун является важным районом сельскохозяйственного производства Китая, богатая пшеницей, хлопком, аквакультурами и плодоовощной продукцией. Высокий интерес вызывают цифровые технологии, используемые в АПК китайскими компаниями.

"Ключевой сферой потенциального сотрудничества между нашими странами выступает АПК Казахстана, где за последние 10 лет нашей стране удалось нарастить большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства. Казахстанские товары успешно реализуются в странах Центральной Азии, ЕС и Ближнего Востока. Экспорт сельскохозяйственных товаров из Казахстана в Китай за прошлый год вырос в 2,5 раза и составил 548 млн долларов США по сравнению с 2021 годом". Серик Жумангарин

Вместе с тем, как он уточнил, имеется еще больший потенциал в поставках экологически чистой сельскохозяйственной продукции в КНР: охлажденной мясной продукции, рыбной продукции, мяса птицы и субпродуктов, свинины, яиц, конины и многих других видов высокомаржинальных товаров.

В связи с этим зампремьера акцентировал внимание на необходимости установления тесного сотрудничества в области цифровизации сферы АПК.

В настоящее время между Казахстаном и Китаем на стадии реализации 52 казахстанско-китайских совместных проектов в области индустриализации и инвестиций на сумму более 21 млрд долларов. С 2015 по текущий момент запущены 25 проектов на общую сумму 7,3 млрд долларов. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию шести проектов.

Как добавил Серик Жумангарин, в результате реализации проектов ожидается создание ряда высокотехнологичных предприятий, способных к производству высококачественной отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт. Кроме того, намечен ряд перспективных направлений сотрудничества: автомобилестроение, электронная коммерция, сельское хозяйство и новые форматы торговли.

Заместитель премьера напомнил, что сегодня наряду с целым набором инвестиционных преференций в виде освобождения от уплаты налогов и пошлин, с недавнего времени введен инвестиционный налоговый кредит, направленный на снижение нагрузки на инвесторов в первоначальный период их деятельности. В рамках данного кредита инвесторам предоставляется возможность уменьшения на 100% платежей по корпоративному подоходному налогу или налогу на имущество на срок до трех лет.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо рассказал, что в сентябре этого года исполняется 10 лет инициативе "Один пояс – один путь".

"Сегодня все вновь собрались в Казахстане, чтобы отпраздновать 10-ю годовщину реализации инициативы "Один пояс – один путь", что имеет чрезвычайно важное значение. Этот год является началом очередных золотых 30-ти лет китайско-казахстанских отношений". Чжан Сяо

Он указал, что развитие отношений между двумя странами открывает новые серьезные возможности. В частности, в торгово-экономическом плане.

"Важной частью отношений между двумя странами является то, что торгово-экономическое сотрудничество продолжает успешно развиваться. Обе страны всегда придерживаются принципа общей консультации, общего строительства и совместной эксплуатации. Также поощряется двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, чтобы продолжать взаимодействие в рамках широкого спектра областей и науки по всем направлениям. Это позитивный вклад в качественное развитие проекта "Один пояс – один путь". Чжан Сяо

Он подчеркнул, что в настоящее время в условиях сложного восстановления мировой экономики, тяжелой ситуации, непрерывной эскалации, региональных конфликтов китайские и казахстанские торгово-экономическое сотрудничество движется вперед, несмотря на трудности. В последние 10 лет Китай и Казахстан совместно вносили вклад в реализацию инициативы "Один пояс – один путь".

Также постоянно укрепляется политическое взаимодоверие между двумя странами, культурные связи, а прагматическое сотрудничество продолжает расширяться.

При этом господин посол считает, что сотрудничество между Шаньдуном и Казахстаном имеет хороший фундамент и большие перспективы. Он выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество станет более тесным в различных областях и послужат росту товарооборота между китайской провинцией и Казахстаном.

7 сентября 2013 года председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Казахстан была выдвинута инициатива "Один пояс – один путь".

В мае этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал с визитом в Китае, в ходе которого был намечен общий вектор в реализации строительства "Одного пояса – одного пути".