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Спад жары и сильные дожди пообещали казахстанцам на выходные

Спад жары и сильные дожди пообещали казахстанцам на выходные Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике на предстоящих выходных – с 5 по 7 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны ожидается постепенное понижение температур и сильные дожди.

"В ближайшие дни на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами: на севере, в центре, востоке, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом... На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур. Однако 5-6 августа днем на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара +40+42°С".РГП "Казгидромет"

А в западных регионах страны по-прежнему сохраняется погода преимущественно без осадков.

Также сообщается, что по республике ожидается усиление ветра.

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