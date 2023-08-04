Спад жары и сильные дожди пообещали казахстанцам на выходные

Фото: unsplash

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике на предстоящих выходных – с 5 по 7 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны ожидается постепенное понижение температур и сильные дожди. "В ближайшие дни на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами: на севере, в центре, востоке, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом... На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур. Однако 5-6 августа днем на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара +40+42°С". РГП "Казгидромет" А в западных регионах страны по-прежнему сохраняется погода преимущественно без осадков. Также сообщается, что по республике ожидается усиление ветра. Читайте также Получить статус кандаса можно будет через мобильное приложение Три отремонтированные дороги не приняли в эксплуатацию в Петропавловске Дефицит автогаза возник в Актобе

Следите за новостями zakon.kz в: