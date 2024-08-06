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Сильная жара ожидается в 12 областях Казахстана 7 августа

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 18:59 Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 7 августа 2024 года.

По информации синоптиков, атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на западе, северо-западе страны – сильные дожди.

"И только на юге и в центре страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере ночью и утром ожидается туман", – говорится в сообщении.

Днем в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Улытауской, Жетысуской областях, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской областей, на западе, в пустынных районах Туркестанской области – сильная жара.

На юге Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской областей – очень сильная жара.

"В Алматинской, Атырауской, Жетысуской, Абайской областях, востоке Улытауской области, на западе, севере, юге Карагандинской, на юге Актюбинской, на юге, в центре Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, на юго-востоке, в центре Павлодарской областей сохранится высокая пожарная опасность", – рассказали синоптики.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Улытауской областях, на севере, в центре Алматинской и Жетысуской областей, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о рекордах дождливого июля 2024 года. По данным специалистов, в первой половине месяца на большей части страны наблюдалась активная циклоническая деятельность. Подробнее можно узнать здесь

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