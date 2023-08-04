Не публиковать фото детей, которым оказывают благотворительную помощь, просят в Минпросвещения

В Казахстане стартовала очередная благотворительная акция "Дорога в школу", а в Минпросвещения просят не выкладывать в интернет фото детей, получающих благотворительную помощь, передает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова напомнила всем благотворителям, что дети ранимые и чувствительные.

"Убедительно просим не выкладывать в социальные сети и в интернет-пространство фото ребенка, получающего подарок. К сожалению, кто-то может превратить это фото в орудие травли. Творите добро, но пусть ваша доброта не будет громкой". Насымжан Оспанова

Организаторы акции сообщили, что в прошлом году помощь от меценатов в рамках "Дороги в школу" получили около 204 тыс. детей.

Как сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, при подготовке к учебному году уже выявлены факты, когда дети школьного возраста не посещают учебные заведения.

"Все организации школы должны сообщать о случаях в комиссию для принятия комплексных мер по таким фактам. На сегодня имеется 105 фактов по непосещению детей школ, и по всем фактам министерством проводится работа. Проводится разъяснительная работа с родителями. А также в случае, если эти дети имеют какие-то трудности или проблемы, такие вопросы решаются совместно с социальными службами". Едил Оспан

По данным Минпросвещения, в этом году число школьников в Казахстане в 2023 году достигло 3,5 млн, из них 380 тыс. в сентябре пойдут в первый класс.