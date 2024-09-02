Свыше 20 тысяч акмолинских детей из социально уязвимых слоев населения получили помощь

1 августа текущего года по всей стране стартовала акция "Дорога в школу".

Целью акции является оказание социальной помощи детям из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, предупреждение неявки детей в школу по социальным причинам. О том, какая работа была проделана в рамках республиканской благотворительной акции "Дорога в школу", рассказали в управлении образования.

"Активное участие и помощь в проведении акции оказывают акиматы районов и области, государственные структуры. В проведении республиканской акции принимают участие и бизнес-структуры области. К примеру, частный благотворительный фонд "Акниет" предоставил детям 1199 школьных рюкзаков с канцелярскими товарами на общую сумму 12 млн тенге. Департаментом полиции Акмолинской области благотворительная помощь оказана 81 школьнику области на общую сумму 4 млн 100 тыс. тенге. Областной филиал партии Amanat поддержал 21 ребенка. Также не остались в стороне департамент Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области, Ұлттық банкі и Береке банк"", – проинформировали в управлении образования Акмолинской области.

Сообщается, что помощь оказана в приобретении канцелярских принадлежностей, школьной, спортивной формы и обуви, демисезонной обуви и одежды, а также денежных средств. За время проведения акции "Дорога в школу" в районах (городах) области было проведено 249 рейдовых мероприятий, в которых приняли участие 112 человек из числа (участники акции) представителей общественности, государственных структур.

"Посещены 175 неблагополучных семей, 34 увеселительных заведения, четыре компьютерных клуба, 14 дачных хозяйств, 13 рынков, девять железнодорожных вокзалов. В результате проведенных рейдов было выявлено 63 несовершеннолетних, из них 60 из неблагополучных семей. Общее количество получивших материальную помощь по области составляет 20 790 детей, сумма оказанной материальной помощи – 823,7 млн тенге. Из них за счет бюджетных средств оказана помощь 18 399 учащимся на сумму 798,5 млн тенге, за счет внебюджетных средств – 2391 учащемуся на сумму 25,2 млн тенге", – поделилась главный специалист управления образования Акмолинской области Бахытжан Туткабаева.

Особое внимание уделяется питанию детей из социально уязвимых слоев населения. По поручению главы государства 9003 ребенка (24,2%) из категорий СУСН получают бесплатное питание в дошкольных организациях области, на эти цели из областного бюджета выделено 1,5 млрд тенге.

Как сообщили в управлении образования, в новом учебном году в 528 школ области придут более 140 тыс. учащихся, из них порядка 13 тыс. первоклассников. На сегодняшний день 12 852 ребенка уже зачислены в первый класс.