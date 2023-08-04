Банкам хотят ограничить возможности по переуступке проблемных кредитов коллекторам

Зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в кулуарах Минюста заявил, что сейчас рассматривается поправка об ограничении возможностей банков по переуступке проблемных займов коллекторам, сообщает Zakon.kz.

Поправку рассматривали на межведомственной комиссии в рамках изменений в некоторые законодательные акты по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Мы ограничиваем возможности банков и микрофинансовых организаций 18-месячным сроком. В течение этого срока банки и микрофинансовые организации должны улучшить условия займов для заемщиков (физлиц. - Прим.ред.). Только после того как они проведут процедуру улучшения условий, они могут быть переуступлены коллекторским агентствам". Олжас Кизатов

Поправка должна пройти через депутатов. Олжас Кизатов ожидает ее принятие до конца 2023 года. Касаться она должна всех, кто имеет просрочку по кредитам независимо от социального положения.

"Сейчас если заемщик выходит на просрочку, он может подать заявление о проведении реструктуризации займа. Законодательная норма уже действует, что банк в течение 15-дневного срока после получения заявления от физлица по реструктуризации займа должен принять решение по улучшению этого займа. Если банк по каким-то моментам отказывает заемщику в реструктуризации займа, то он может обратиться с жалобой в агентство. И мы этот кейс будем индивидуально смотреть. Это право есть у любого заемщика, но только по займам, которые вышли на просрочку". Олжас Кизатов

С 3 марта в Казахстане действует закон о банкротстве. Он не призван стать амнистией для казахстанцев и должен повлечь множество последствий для заемщиков. Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. По информации Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в зависимости от характеристик просроченной задолженности и финансового состояния любой гражданин Казахстана имеет право воспользоваться одной из этих процедур. При этом любая из процедур будет начата только по инициативе заемщика.