Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Банкам хотят ограничить возможности по переуступке проблемных кредитов коллекторам

Казахстан Астана АРРФР Фото: Zakon.kz
Зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в кулуарах Минюста заявил, что сейчас рассматривается поправка об ограничении возможностей банков по переуступке проблемных займов коллекторам, сообщает Zakon.kz.

Поправку рассматривали на межведомственной комиссии в рамках изменений в некоторые законодательные акты по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг. 

"Мы ограничиваем возможности банков и микрофинансовых организаций 18-месячным сроком. В течение этого срока банки и микрофинансовые организации должны улучшить условия займов для заемщиков (физлиц. - Прим.ред.). Только после того как они проведут процедуру улучшения условий, они могут быть переуступлены коллекторским агентствам".Олжас Кизатов

Поправка должна пройти через депутатов. Олжас Кизатов ожидает ее принятие до конца 2023 года. Касаться она должна всех, кто имеет просрочку по кредитам независимо от социального положения.

"Сейчас если заемщик выходит на просрочку, он может подать заявление о проведении реструктуризации займа. Законодательная норма уже действует, что банк в течение 15-дневного срока после получения заявления от физлица по реструктуризации займа должен принять решение по улучшению этого займа. Если банк по каким-то моментам отказывает заемщику в реструктуризации займа, то он может обратиться с жалобой в агентство. И мы этот кейс будем индивидуально смотреть. Это право есть у любого заемщика, но только по займам, которые вышли на просрочку".Олжас Кизатов

С 3 марта в Казахстане действует закон о банкротстве. Он не призван стать амнистией для казахстанцев и должен повлечь множество последствий для заемщиков. Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. По информации Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в зависимости от характеристик просроченной задолженности и финансового состояния любой гражданин Казахстана имеет право воспользоваться одной из этих процедур. При этом любая из процедур будет начата только по инициативе заемщика.

Читайте также

Главное за день: продлен запрет на вывоз бензина, задержан сотрудник "Правительства для граждан"

Boston Consulting Group: Костанай является производственным центром Казахстана

Есть ли химия? Zakon.kz проверил столичные арбузы на нитраты

Жадра Жулмухаметова
АРРФР Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления