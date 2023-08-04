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Министр обороны совершил рабочую поездку в Алматинский и Конаевский гарнизоны

Совершил рабочую поездку в Алматинский и Конаевский гарнизоны Фото: пресс-служба МО РК
Министр обороны, генерал-полковник Руслан Жаксылыков во время рабочей поездки посетил Военный институт Сухопутных войск, десантно-штурмовую бригаду и Центр горной подготовки, сообщает Zakon.kz.

В Военном институте Сухопутных войск министр побеседовал с абитуриентами, пожелал им успешной сдачи экзаменов и дальнейших успехов в учебе и службе.

Он также заслушал доклад руководства о состоянии материально-технической базы, укомплектованности профессорско-преподавательским составом и перспективах развития учебного заведения. На встрече с личным составом вуза генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что задача повышения интеллектуальных способностей Вооруженных сил, поставленная Президентом на Всеармейском совещании, во многом зависит от уровня военной науки, содержания учебных программ и профессионализма педагогов военного учебного заведения.


Совершил рабочую поездку в Алматинский и Конаевский гарнизоны

Фото: пресс-служба МО РК


При посещении учебного центра "Или" Военного института Сухопутных войск он заметил, что наряду с усилением научной составляющей деятельности вуза необходимо уделять пристальное внимание освоению курсантами практических навыков.


Совершил рабочую поездку в Алматинский и Конаевский гарнизоны

Фото: пресс-служба МО РК


В Центре горной подготовки руководителя оборонного ведомства ознакомили с планом развития инфраструктуры, где готовятся к введению в эксплуатацию учебный и спортивный корпуса, стрелковый тир, скалодром, горная полоса препятствий. Министр посетил казармы, столовую и другие социально-бытовые объекты городка.

В ходе работы в десантно-штурмовой бригаде в Конаевском гарнизоне генерал-полковник Руслан Жаксылыков присутствовал на практических занятиях с экипажами танков Т-72 по преодолению водных преград и подводному вождению. На вододроме он проверил герметизацию техники, побеседовал с личным составом.


Совершил рабочую поездку в Алматинский и Конаевский гарнизоны

Фото: пресс-служба МО РК


По итогам поездки руководитель оборонного ведомства дал ряд поручений по совершенствованию инфраструктуры военных объектов, повышению боевой подготовки и улучшению социально-бытовых условий для солдат срочной службы.


Совершил рабочую поездку в Алматинский и Конаевский гарнизоны

Фото: пресс-служба МО РК


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