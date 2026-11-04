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Экономика и бизнес

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба": Казахстан направил официальный запрос в РФ

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 17:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 4 ноября 2026 года прокомментировал вопрос о поставках казахстанской нефти в Германию, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов сообщил, что в этом году планируется добыть 96 млн тонн нефти. В 2027 году объем может быть повышен до 99 млн тонн.

При этом журналисты поинтересовались, планируются ли поставки казахстанской нефти в ноябре и декабре по нефтепроводу "Дружба" и о перспективах на 2027 год.

"Техническая возможность для поставок есть. Казахстанская сторона направила официальный запрос и ожидает ответа от российской стороны по вопросу их возобновления. Сроки (поставок. – Прим. ред.) можно будет назвать после получения ответа", – добавил глава Минэнерго.

23 апреля 2026 года информацию о возможной приостановке с 1 мая поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" прокомментировали в Кремле.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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