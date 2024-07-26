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В Алматинском зоопарке показали, как малышка-бегемот пробует арбуз

В Алматинском зоопарке показали, как малышка-бегемот пробует арбуз, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 05:29 Фото: Instagram.com/almatyzoo
Представители Алматинского зоопарка показали как малышка Глория наслаждается новым для нее вкусом арбуза, сообщает Zakon.kz.

Кадры с Глорией опубликовали 25 июля 2024 года на странице зоопарка в Instagram.

"Наш маленький бегемотик Глория делает первые шаги в мир новых вкусов! Хотя у Глории еще не прорезались зубки, она с удовольствием пробует арбуз", - так подписали видео в зоопарке.


Глория родилась в мае у пары бегемотов Лотти и Джамбо. Мама ее хорошо опекает. До двух лет детеныш будет с родителями, потом придется их разлучать.

Бегемоты — одни из самых больших наземных млекопитающих. Взрослый бегемот может весить от 1.5 до 4 тонн и достигать длины до 4 метров.

Хотя бегемоты живут на суше, они проводят большую часть времени в воде, чтобы охладиться и защитить свою кожу от солнца. Их глаза, уши и ноздри расположены на вершине головы, что позволяет им дышать и смотреть вокруг, оставаясь почти полностью под водой.

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