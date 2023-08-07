Более 13 миллиардов тенге потратят на ремонт ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 Караганды

На ремонт котлов и турбин двух ТЭЦ Караганды в этом году выделили больше 13 миллиардов тенге. Работы обещают завершить в срок, сообщает Zakon.kz.

Руководство компании "Караганда Энергоцентр", в собственность которой входят две электроцентрали города, отчиталось перед первым заместителем премьер-министра Романом Скляром о ходе ремонта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"В состав (компании) входят два энергоисточника: ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. К предстоящему отопительному сезону суммарно на них отремонтируют 16 котлов и 10 турбин. Работы идут по графику. Общая стоимость ремонтной программы этого года – свыше 13 миллиардов тенге". Пресс-служба правительства

Встречу с руководством компании-тепловика Скляр провел в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область. В ходе работы в регионе первый зам премьера посетил тепловые централи Темиртау и Шахтинска.

"Кроме того, Романа Скляра проинформировали о ходе строительства 3-го тепловывода. Проект осуществляется поэтапно. Его реализация повысит надежность теплоснабжения и позволит обеспечить теплом новостройки города", – сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее стало известно, что в Темиртау не хватает рабочих для своевременного завершения работ по ремонту теплосетей города.