Ремонт ТЭЦ в Темиртау затягивается из-за нехватки рабочих

Первому заместителю премьер-министра Роману Скляру пожаловались на нехватку рабочих для ремонта ТЭЦ Темиртау. Это затягивает работы на объекте, заявили в АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Роман Скляр посетил Карагандинскую область и проверил подготовку региона к отопительному сезону. Во время поездки первый зам премьер-министра проинспектировал ход работ по ремонту ТЭЦ Темиртау, сообщает пресс-служба правительства.





"О подготовке к отопительному сезону и строительстве седьмого котла на ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" доложил генеральный директор предприятия Владимир Яблонский. По его словам, ремонт трех котлов и трех турбогенераторов близится к завершению. Вместе с тем реализация значимого проекта по строительству седьмого котла затягивается: на объекте не хватает рабочих, с отставанием идет монтаж основного оборудования", – сказано в сообщении.

При этом Роман Скляр сделал предупреждение, отметив при этом необходимость своевременно завершить строительно-монтажные работы. Также Скляр посетил Топар, Шахтинск и Караганду, где проходит подготовка к отопительному сезону.

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