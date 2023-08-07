"Черный список" и новые ограничения для самокатчиков готовят в МВД

О новом пакете ограничений, которые разрабатывают для пользователей электросамокатов, рассказала официальный представитель МВД Актоты Боранова, передает Zakon.kz.

На брифинге 7 августа официальный представитель МВД Актоты Боранова сообщила, что при министерстве провели совещание на тему "Электросамокаты и алгоритм действий при их эксплуатации на дорогах". Участники совещания предложили ввести новые ограничения для электросамокатчиков.

"Дополнительно предложили сообщать пользователям о введенных ограничениях путем оповещения через мобильные приложения. В данных приложениях поездка не будет считаться завершенной до постановки самоката на специально отведенные для этого места. Предложили ввести запрет эксплуатации электросамокатов на неосвещенных участках, на загородных трассах и несовершеннолетними. Для исключения использования электросамокатов детьми предложили ввести запрет по весовым категориям, то есть пользоваться электросамокатом сможет человек с весом от 30 кг и выше". Актоты Боранова

Кроме того, в МВД планируют создать своеобразный "черный список" электросамокатчиков, куда будут попадать нарушители правил.

"Кикшеринговые компании предложили сформировать общий список недобросовестных клиентов. Для таких пользователей все компании одновременно не будут предоставлять свои услуги". Актоты Боранова

В "черный список" хотят вносить, например, пользователей электросамокатов, нарушавших правила дорожного движения, а также тех, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров и грузов или оставляет самокаты в не предназначенных для этого местах.

29 июня 2023 года глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". Этот закон вводит штрафы для водителей электрических самокатов и ряд новых правил и ограничений для них. Закон вступит в силу 30 августа.

