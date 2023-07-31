Когда начнут штрафовать самокатчиков, рассказали в МВД Казахстана

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, когда в стране за нарушение правил дорожного движения начнут штрафовать водителей электрических самокатов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 29 июня 2023 года глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения".

"Закон официально опубликован в печатном издании "Казахстанская правда" от 30 июня 2023 года и вводится в действие с 30 августа текущего года". Пресс-служба МВД РК

Закон определяет статус новых видов транспортных средств – "электросамокатов" и "малых электрических транспортных средств":

малое электрическое транспортное средство – транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем (гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электроскейтборды и.т.д.);

электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более двадцати пяти километров в час.

"Законом закреплены требования по их безопасной эксплуатации, в части перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов, ношение светоотражающих предметов и другие вопросы их личной безопасности на дорогах. В случае выявления правонарушений, они будут привлекаться к ответственности по ст. 593 КоАП РК или ст. 620 КоАП РК, в зависимости от состава правонарушения". Пресс-служба МВД РК

Согласно требованиям Закона РК "О дорожном движении", установлена скорость движения электросамокатов по тротуару – 6 км/час.

"Ч. 2 ст. 615 КоАП РК предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб". Пресс-служба МВД РК

Таким образом, как отметили в ведомстве, пострадавший имеет право возместить ущерб в гражданско-правовом порядке.

"Квалификация административных правонарушений определяется по каждому конкретному факту в отдельности, исходя из дорожной ситуации". Пресс-служба МВД РК

27 июля 2023 года стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана подготовило поправки в Правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В частности, в правила вводится понятие "электрический самокат, малое электрическое транспортное средство".