Когда начнут штрафовать самокатчиков, рассказали в МВД Казахстана
В ведомстве напомнили, что 29 июня 2023 года глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения".
"Закон официально опубликован в печатном издании "Казахстанская правда" от 30 июня 2023 года и вводится в действие с 30 августа текущего года".Пресс-служба МВД РК
Закон определяет статус новых видов транспортных средств – "электросамокатов" и "малых электрических транспортных средств":
малое электрическое транспортное средство – транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем (гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электроскейтборды и.т.д.);
электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более двадцати пяти километров в час.
"Законом закреплены требования по их безопасной эксплуатации, в части перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов, ношение светоотражающих предметов и другие вопросы их личной безопасности на дорогах. В случае выявления правонарушений, они будут привлекаться к ответственности по ст. 593 КоАП РК или ст. 620 КоАП РК, в зависимости от состава правонарушения".Пресс-служба МВД РК
Согласно требованиям Закона РК "О дорожном движении", установлена скорость движения электросамокатов по тротуару – 6 км/час.
"Ч. 2 ст. 615 КоАП РК предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб".Пресс-служба МВД РК
Таким образом, как отметили в ведомстве, пострадавший имеет право возместить ущерб в гражданско-правовом порядке.
"Квалификация административных правонарушений определяется по каждому конкретному факту в отдельности, исходя из дорожной ситуации".Пресс-служба МВД РК
27 июля 2023 года стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана подготовило поправки в Правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В частности, в правила вводится понятие "электрический самокат, малое электрическое транспортное средство".