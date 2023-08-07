Праздники Казахстана

Казахстан обладает богатой историей и традициями. Жители привыкли не только хорошо работать, но и весело, масштабно отмечать праздничные даты. Значимые события активно чествуются на различных уровнях, в том числе и религиозные. Zakon.kz сделал подборку наиболее известных праздников.

Виды праздников

Согласно законодательству Республики Казахстан, отмечают разные памятные даты и праздники. Большинство из них устанавливается Правительством. Они делятся на три вида:

• национальные. Они устанавливаются, чтобы отметить особенно значимые для развития казахской государственности исторические события. Отмечаются с проведением официальных мероприятий в местных и центральных органах;

• государственные. Устанавливаются для ознаменования дат, которые имеют большое общественно-политическое значение. К ним же относят традиционно отмечаемые жителями Казахстана события. Официальные мероприятия на такие праздники планируются не всегда;

• профессиональные. Их перечень утверждает уполномоченный государственный орган по труду. Отдельные праздники отмечает ряд категорий граждан страны. Они указывают на значимость и специфику некоторых профессий.

Основные праздники

Новый год

Новый год для казахстанцев считается одним из главных и любимых праздников. На территории Казахстана Новый год по европейским традициям начали праздновать в середине XIX века. Это наиболее ожидаемая ночь у детей, которые ждут в эту ночь какого-то волшебства и сюрприза под елкой. Ведь Дед Мороз – Аяз Ата – приносит праздничное настроение и целый мешок подарков. Традиционно Новый год встречается в кругу родных и близких друзей за щедрым, богатым столом. Всех жителей страны под бой курантов поздравляет президент, а в небо взмывают салюты и фейерверки. В больших городах все чаще молодежь встречает Новый год в одном из ночных клубов, баров или ресторанов. Каждое заведение предлагает собственную развлекательную программу. В стране 1 и 2 января – выходные дни.

Рождество

Как и в ряде других стран, этот православный праздник отмечается 7 января. С 2005 года этот день нерабочий. Верующие посещают ночную литургию, которая проводится во всех храмах страны. Главный является Успенский кафедральный собор в Астане.

Доброй традицией стало посещение в этот день родственников. Маленьким детям преподносятся сладости или небольшие презенты, взрослым – полезные в хозяйстве вещи и сдобная выпечка.

Международный женский день

На территории современного Казахстана его начали отмечать, когда страна еще была частью СССР. Официально нерабочим днем торжество стало в 1966 году. После распада Советского Союза традиция поздравлять женщин на 8 Марта сохранилась. Во многих компаниях и организациях в канун праздника проводятся мероприятия, на которых поздравляю очаровательную часть коллектива, окружая дам вниманием, произнося искренние пожелания.

Наурыз мейрамы

Это одно из древнейших торжеств на планете. Его отмечают уже более пяти тысяч лет. Оно символизирует пробуждение природы, приход весеннего тепла. Согласно древнему восточному календарю, именно в этот день наступает начало года.

В 1991 году праздник приобрел статус государственного, его отмечают три дня – с 21 по 23 марта. В это время готовят традиционный наваристый суп – наурыз-коже. Также на улицах принято ставить нарядные юрты, где все желающие могут отведать национальные угощения. Люди и компании стараются оказывать благотворительную помощь нуждающимся.

Праздник единства народов Казахстана

Торжества проводятся ежегодно с 1996 года 1 мая. На территории страны мирно живут представители разных национальностей. Всего их более 150. Именно поэтому так важно подчеркнуть заложенный правительством принцип единства в многообразии. В этот день по всей территории государства проходят массовые развлечения, состязания по разным видам спорта, фестивали и концерты. Музеи и библиотеки приурочивают к Первому мая экспозиции, повествующие о быте, культуре и особенностях отдельных этнических групп Казахстана.

День защитника Отечества

Отмечается 7 мая. Государственным это торжество было признано в 2012 году. В честь данного праздника отличившимся военнослужащим вручают награды и очередные звания. Могут проводиться военный парад либо показательные учения. Для населения организуются концерты с выступлением звезд эстрады.

День Победы

В период Второй мировой войны против нацистов в составе Советской армии воевали более миллиона казахстанцев. Мужество и героизм сотен тысяч из них отмечены наградами разного уровня. Ежегодно 9 Мая жители РК отдают честь павшим, вспоминают их доблестные подвиги. Проводятся военные парады и шествия благодарных потомков "Жаужүрек полк – Бессмертный полк", возлагаются цветы возле памятников и в местах захоронения павших героев. Также устраиваются концерты и встречи с ветеранами.

День Столицы

Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Сейчас это – Астана. Хотя Днем Столицы является 6 июля, приуроченные к этой дате торжества могут проводиться на протяжении нескольких ближайших дат. На этот период в Астане планируются народные гуляния с широкими концертными программами. Также проводятся детские мероприятия, разнообразные выставки, театрализованные представления и другие события.

Курбан Айт

Один из наиболее значимых для мусульман праздников, который призывает делать добро, помогать другим, молиться за близких и благополучие страны. Он отмечается на 10-й день 12-го месяца исламского лунного календаря и является завершением хаджа.

Начинается праздник с молитвы – айт-намаза, которая проводится во всех мечетях. Главное событие Курбан Айта – приготовление жертвенного животного. В жертву можно принести овцу или козу возраста от одного года и старше, быка, корову или буйвола двух лет или верблюда в возрасте пяти лет. Мясо раздается родственникам и соседям. Также в этот день близким принято дарить подарки. В городах и селах проводятся благотворительные ярмарки, массовые гуляния. Несмотря на религиозную основу, веселятся в этот день и ходят друг к другу в гости все граждане Казахстана.

День Конституции Республики Казахстан

Главный документ страны был принят 30 августа 1995 года. Накануне праздника проводятся соответствующие мероприятия: тематические выставки, конкурсы, фестивали для молодежи. Доброй традицией становится открывать ко Дню Конституции новые объекты социальной направленности – от школ до дворовых детских и спортивных площадок. На главных официальных торжествах первые руководители страны поздравляют граждан с важным государственным праздником, эти поздравления транслируются на всю страну. Торжества проходят во всех городах и населенных пунктах. Праздничное настроение людям создают концерты мастеров искусств и самодеятельных коллективов. В разных городах страны творчески подходят к организации праздничных, проходят: эстафеты, соревнования, конкурсы мастеров национальной кухни, во время которых можно отведать традиционные блюда. Кульминацией становится праздничный вечерний салют.

День Республики

Праздник имеет статус национального и отмечается 25 октября. Именно в эту дату в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Декларация провозгласила суверенитет Казахской ССР и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства.



В качестве основополагающих принципов суверенной государственности были установлены: унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность его территории, возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка казахского народа и других народов Казахстана, укрепление национальной самобытности.



Этот день жители страны любят за возможность поучаствовать в разных торжественных и развлекательных мероприятиях: спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, научных форумах и конференциях. Популярны концерты с участием национальных и мировых звезд. Также проводятся патриотические и благотворительные акции.

День независимости

Казахстан последним вышел из состава Советского Союза. Случилось это 16 декабря 1991 года. Чтобы подчеркнуть значимость произошедшего события, в этот день ежегодно проходят разнообразные торжества. Выдающимся жителям страны – политикам, спортсменам, деятелям искусства и культуры – оказывают знаки внимания и вручают памятные, государственные награды. Во многих городах Казахстана организуются фестивали, ярмарки и дригие мероприятия. На главном концерте обычно присутствуют первые лица страны.