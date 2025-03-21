Наурыз коже, тонны плова и призы: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

В текущем году жители и гости столицы масштабно отмечают Наурыз мейрамы. Национальные игры, конкурсы на знание казахских традиций и обычаев, юрты и алтыбакан организованы на каждой праздничной площадке.

Мероприятие столичные жители поддержали массово, во всех шести районах проходят народные гуляния, в том числе организованы праздничные программы в жилых массивах, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

На городской площади (перед зданием столичного акимата), у площадях монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона "Астана-Арена" и площадке EXPO с раннего утра звучит праздничная музыка, открылись ярмарки ремесленников, готовились традиционные угощения, идут соревнования по национальным видам спорта с ценными призами и памятными подарками для победителей. Участники соревнуются в поднятии гири, армрестлинге, перетягивании каната, асык ату, казакша курес, кой котеру и т.д.

Фото: акимат Астаны

Во всех шести районах установили юрты, организованы праздничные ярмарки. На площадках выступали звезды казахстанской эстрады, городские коллективы. В их числе Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, Айдар Байділдин, Трио "Алтын", группа "Арт домбыра", Мади Кадыров, Ғалымжан Жолдасбай, Нүркен Якияев, гр. Меломен, Жаксыкелді Маясаров, дуэт "Казакия", Айгерім Мамырова, Кеңес Әлімжан, Ғаділбек Жанай, Маржан Арапбаева, Нұрлан мен Мұрат, Асхат Тарғын, Айгүл Иманбаева, Этно ансамбль "Алтын", гр. ДиАрт, гр. Байтерек, Ернар Жұматаев и многие другие.

Фото: акимат Астаны

21 марта с 11.00 в районе Есиль праздничные мероприятия прошли у монумента Байтерек и на территории ЭКСПО, были организованы соревнования по национальным видам спорта, организована концертная программа. 22 марта с 11.00 праздничные мероприятия продолжатся на этих локациях, концертная программа состоится в 13.00.

21 марта с 11.00 праздничные мероприятия прошли в районе Сарыарка на городской площади. Они продолжатся 22 марта в 11.00 с чемпионата по "Қазақ күресі" среди жителей. Сильнейших борцов и победителей ждут ценные призы.

В районе Байконыр в парке Ататюрк и на аллее Писателей (пересечение проспекта Абая и улицы Сембинова) прошли состязания по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру и т.д. Также была организована специальная фотозона Әз-Наурыз. С 13.00 прошла праздничная концертная программа с участием звезд. 22 марта в 13.00 также будет организована концертная программа в парке Ататюрк.

Фото: акимат Астаны

В районе Сарайшык с 13.00 на площади у монумента "Қазақ елі" прошли праздничные гуляния с концертной программой, соревнованиями по национальным видам спорта, ярмаркой ремесленников и праздничной торговлей. 22 марта они так же пройдут с 13.00.

В районе Алматы праздничные мероприятия прошли с 11.00 на территории Дворца школьников им. аль-Фараби по проспекту Тауелсиздик. С утра прошли соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля. С 13.00 организован концерт с участием артистов.

22 марта праздничная программа так же ждёт гостей с 11.00 на территории Дворца школьников, концерт будет проходить в 13.00. Также с 12:00 22 марта на территории спортивного комплекса "SANA", Аллеи "Күйшілер", сквера "Алма", по проспекту Р. Қошқарбаева, 80/1, на площадке "Дома дружбы" будут проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля.

В районе Нура празднование началось уже 20 марта. 21 марта с 11.00 на площади перед стадионом "Астана-Арена" начали работу торговые ряды ремесленников, прошли состязания по национальным видам спорта. Для памятных фото на локации стояли беркутчи, тазы, верблюды и лошади, организованы тематические фотозоны. Также были выставлены юрты и картины в этностиле, с 13.00 прошла концертная программа. Праздничная программа продолжится с 11.00 22 марта на стадионе "Астана-Арена".

22 марта с 12.00 жители могут приобрести узбекский, туркменский, таджикский, кыргызстанский плов и национальные напитки. В этот день в парке Гашыктар напротив ТРЦ "Хан шатыр" посольства 4 стран установят свои юрты в национальных колоритах и будут знакомить астанчан с отличительными особенностями празднования Наурыз в их культуре. Еще одной точкой притяжения станет сквер в микрорайоне Жағалау (ул. Сығанак, 1), где 22 марта с 12:00 пройдет большой гастрономический праздник с конкурсами, концертной программой и развлечениями для всей семьи.

Напомним, 14 марта в Казахстане стартовала декада Наурызнама, посвященная празднованию Наурыз мейрамы. В течение этих 10 дней в Астане проходит более 200 масштабных мероприятий в честь праздника – концерты, выставки, спектакли, творческие вечера и многое другое.