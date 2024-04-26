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В Астане проходит акция "Стоп, вандал"

В Астане проходит акция &quot;Стоп, вандал&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 14:47 Фото: gov.kz
В рамках масштабного экологического мероприятия "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" в столице прошла акция "Стоп, вандал!".

В Астане проходит акция "Стоп, вандал", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, представители НПО, жители города, сотрудники районных акиматов и Управления по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции города, депутаты маслихата.

В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, разъяснительная работа среди населения о необходимости охраны общественного порядка и бережного отношения к имуществу города. Умышленное повреждение чужого имущества влечет административную ответственность. Те, кто совершил вандализм, не останутся безнаказанными.

"Акция "Стоп, вандал" стартовала с 2021 года. Мы стираем беспорядочные рисунки и надписи на стенах зданий города, которые лишают нашу столицу роскоши. В них могут быть указаны ссылки на сайты, распространяющие наркотические средства. Здесь мы помогаем предотвратить наркоманию, борясь с вандализмом. Такие вещи часто пишутся на стенах зданий, остановках, скамейках. Вандализм не только наносит ущерб общественной собственности, но и угрожает безопасности и комфорту жителей. Мы не должны пренебрегать этим", – сказал волонтер Илья Жаксылык.

С начала года суд наказал около 100 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.

Основная цель мероприятия – недопущение порчи общественного имущества, а также повышение сознательности и ответственности граждан.

Отметим, что столичная молодежь также начала акцию против распространения вейпов. Таким образом, они способствуют тому, что молодые люди избавляются от вредных привычек и, наоборот, приобщаются к спорту.

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