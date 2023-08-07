В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение на вторник, 8 августа 2023 года, объявлено практически по всей стране: в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях страны, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 8 августа в:



Астане сохраняется высокая пожарная опасность;

сохраняется высокая пожарная опасность; Алматы днем ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с, сохранится чрезвычайная пожарная опасность;

днем ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с, сохранится чрезвычайная пожарная опасность; Шымкенте утром и днем ожидается гроза, ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. На большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге региона – гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

В Атырауской области сохраняется сильная жара до +35+39°С. На большей части региона сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара до +36+38°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается гроза. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, в центре региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На севере региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара +35+37°С. На большей части региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северный, северо-западный днем на юге 15-20 м/с. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара +38+41°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе, днем на большей части региона – гроза. Ночью и утром на севере, западе области – туман. Днем на севере, западе, юге региона – град. Ветер северо-восточный, северный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, северный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. На большей части региона ожидается гроза, днем – град. Ветер юго-западный при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем в центре, на востоке региона ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, северный в центре, на востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юго-западе, юге Абайской области ожидается сильный дождь. На западе, юго-западе, юге региона – гроза, днем – град, шквал. Ветер северный, северо-восточный на западе, юго-западе, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе региона – чрезвычайная пожарная опасность.