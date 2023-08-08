Каким регионам грозят паводки

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании правительства 8 августа перечислил регионы, в которых некачественно проводится работа по предотвращению паводков, сообщает Zakon.kz.

Одна из проблем, по его словам, некачественное планирование мероприятий, несвоевременная подача бюджетных заявок, либо отсутствие средств на проведение строительно-монтажных работ.



"Например, в Шымкенте запланирован капитальный ремонт канала Бозарык, однако по сей день, кроме технического обследования, никакие работы не проведены. При этом в Кызылординской области, напротив, третий год подряд не осваиваются бюджетные средства, выделенные на очистку русла реки Сырдарья. В этом году также не исключается риск неосвоения". Сырым Шарипханов

Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации также тормозит противопаводковую работу. Из 43 мероприятий, как отметил министр, по 22 до сих пор идет разработка и корректировка ПСД, 14 – на стадии прохождения государственной экспертизы, 7 ПСД требуют повторных корректировок из-за истечения их сроков. В пример он привел Западно-Казахстанскую область, где сохраняется риск несвоевременной реализации мероприятий по берегоукреплению рек Урал и Деркул в черте города Уральск, укреплению дамб на реке Малая Быковка и спрямлению русла реки Деркул в с.Таскала.

"Вместе с тем необходимо учитывать, что паводковая ситуация в данном регионе находится на особом контроле Администрации президента, и акимат области ранее проинформировал правительство о своевременном завершении всех мероприятий Дорожной карты. Министерством экологии и природных ресурсов затягивается строительство Есильского контррегулятора в Акмолинской области в связи с тем, что уже около года ведется разработка ПСД, которая до настоящего времени не прошла процедуру госэкспертизы". Сырым Шарипханов

В этом году, по его словам, в Западно-Казахстанской области было подтоплено 210 жилых домов, в Актюбинской – 89 и Костанайской – 44. При этом в Актюбинской (30) и Западно-Казахстанской (16) областях 46 домов были признаны непригодными для проживания. В итоге акиматом Актюбинской области построены 24 дома, в Западно-Казахстанской области – 16. Всего затрачено 1,3 млрд тенге (в Актюбинской – 828 млн тенге, ЗКО – 513 млн тенге).

"В то же время такие средства можно было заблаговременно использовать на предупреждение, чем ежегодно сталкиваться с потенциальной опасностью и материальным ущербом". Сырым Шарипханов

С учетом проведенного анализа исполнения плановых документов на сегодня риски подтопления сохраняются:

в Актюбинской области из двух ранее подтопленных населенных пунктов (Кобда, Каратал) восстановительные работы завершены только в одном (Каратал);

в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях ежегодно фиксируются факты подтоплений из-за неготовности арычных систем;

в Костанайской области из запланированных 6-ти мероприятий Дорожной карты начаты работы только по трем.

В прежние годы "большая вода" часто доставляла массу неприятностей, включая разрушения и даже пострадавших людей. Какие уроки из прошлого вынесли региональные власти, читайте здесь.

