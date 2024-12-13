Сильные морозы и гололед: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 14-16 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на востоке, в центре, юге Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере области – метель, днем на востоке, в центре, юге области – гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области – туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



Днем в Улытауской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на севере, востоке, юге области – метель, днем – метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области – туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром – туман.

В Западно-Казахстанской области ожидается гололед. В Уральске ожидается гололед.

На западе, юге Павлодарской области ожидаются днем осадки (снег, дождь), гололед. На западе, юге – низовая метель. Ветер южный, на западе области порывы 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается гололед.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юге области – низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области – туман. Ветер юго-западный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный снег. На западе, севере, юге области ожидаются низовая метель, на западе, севере, в центре области – туман, гололед. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Актау временами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, севере, юге области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

В Астане днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На юге, в горных районах области – туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается гололед, днем на западе, севере, юге области – низовая метель. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере, днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 25 м/с. В Шымкенте ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью на западе, севере, юге, днем на западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер южный, ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 18-23 м/с. В Конаеве ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 18-23 м/с.

Штормовые предупреждения на 15-16 декабря

16 декабря в Жамбылской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -15-20, на севере, в горных районах -25, днем до -7-12, на севере, в горных районах -15 мороза. В Таразе ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -15-17, днем до -7-9 мороза.



15 декабря в Туркестанской области ожидаются осадки, гололед, на юге, в горных и предгорных районах области – сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, в горных, предгорных районах области 15-20 м/с, на горных перевалах области порывы 25 м/с. 16 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -12-17, на севере, в горных районах области -20 мороза. В Туркестане 15 декабря временами ожидаются осадки, (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. 16 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -15-17 мороза.

В Шымкенте 15 декабря ожидаются осадки, утром и днем временами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. 16 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -15-17 мороза.

15 декабря в Алматинской области днем осадки, на юге, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). 16 декабря ночью снег, на юге, в горных районах области временами сильный снег. Ветер западный с переходом на юго-восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с, днем 15, сутки 16 декабря на юге области временами порывы 30 м/с и более. 16 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -12-17 мороза, на севере, в горных районах области сильный мороз до -25-27 градусов, днем до -7-12, на севере, в горных районах области -15-20 мороза.

В Алматы 16 декабря ожидается снег, ночью временами сильный снег, временами туман, на дорогах гололедица.

О том, какие погодные сюрпризы ожидают жителей Казахстана в предстоящую субботу, 14 декабря 2024 года, можно узнать здесь.

