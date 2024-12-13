В Алматы похолодает до -17°С: прогноз погоды на неделю

Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в южной столице резко похолодает. Но к концу рабочей недели снова установится плюсовая температура. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 14 по 20 декабря 2024 года, температура воздуха резко снизится и будут наблюдаться осадки.

"Так как в конце ноября в Алматы наблюдались температурные качели – было то тепло, то холодно, верхний устойчивый снежный покров города в районе Каменского плато установился только в конце третьей декады ноября. В центральной части города – в первой декаде декабря". Даулет Кисебаев

При этом специалист пояснил, что осадки, которые вскоре следует ждать горожанам, связаны с прохождением фронтальных разделов. После их прохождения в город зайдет очень глубокий холодный антициклон, который приведет к понижению температуры.

14 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +3+5°С.

15 декабря: переменная облачность, в конце дня – осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.

16 декабря: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -7-9°С.

17 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С.

18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -1-3°С.

19 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +1+3°С.

20 декабря: переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.

Ранее специалисты гидрометеослужбы предупредили казахстанцев о снегопаде и 27-градусном морозе.