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Законодательство РК

"Яндекс" не работает: компания дала комментарий

Мужчина Фото: pixabay
В пресс-службе компании заявили, что домен yandex. kz и все сервисы "Яндекса" доступны для пользователей в Казахстане в обычном режиме, сообщает Zakon.kz.

И домен, и все сервисы "Яндекса" доступны для пользователей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 

Ранее сообщалось, что 9 августа у большинства интернет-пользователей в Казахстане перестал открываться сайт Yandex.kz.

В пресс-службе Министерства цифрового развития РК заявили, что ограничение связано с размещением интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан.

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В министерстве добавили, что направили запрос в ООО "Яндекс" с требованием предоставить развернутую информацию о местоположении центров обработки данных, которые использует компания, и мерах защиты персональных данных граждан РК, а также о принципах, на которых "Яндекс" взаимодействует с правоохранительными и специальными органами.

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