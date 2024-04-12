Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

В Астане и 11 областях страны на 13 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 25 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В период 13-16 апреля 2024 года в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах Алматинской области.

В связи с прогнозом сильных осадков в период 12-13 апреля 2024 года в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Отмечается, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек. В районе Алакольских озер ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с.

Днем на севере, востоке, центре Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области – туман. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 18 м/с.



Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается дождь, днем – дождь, на юге, западе области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области временами порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

В северной половине Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 16 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, на юге, в горных и предгорных районах области – гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте в конце дня ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



В северной половине Костанайской области ожидаются дождь, гроза. На севере области – туман. Ветер юго-западный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются ночью осадки (преимущественно дождь), туман, днем дождь. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 13-15 апреля 2024 года. По данным метеорологов, на юге и юго-востоке Казахстана пройдет сильный дождь.