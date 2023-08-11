"Казахтелеком" объяснил, зачем ему прокладывать интернет в Афганистане

Главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов на пресс-конференции в СЦК 11 августа ответил на вопрос о том, зачем казахстанский оператор заключил сделку с Afghan Telecom, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько целесообразно прокладывать оптоволоконный интернет в Афганистане, в то время как внутри страны качество связи оставляет желать лучшего. Нурлан Мейрманов ответил, что в структуре "Казахтелекома" давно имеется не только сегмент так называемых домашних абонентов, но и обслуживание операторов связи, в том числе услуги иностранным операторам.

"Не мы решили. Это клиент решил купить у нас, у него большой выбор – он может купить у Узбекистана, у Кыргызстана, в Китае. Он решил купить у Казахстана. Это, наверное, говорит о чем-то. Это нормальное явление, все операторы этим занимаются, и предоставление связи соседним странам – это очень хороший показатель. Когда покупают у нас интернет, это значит, что доверяют нашему качеству, используют нас как резерв. В данном случае Afghan Telecom подключен к нам, и они покупают достаточно большой трафик, не буду говорить какой. Да, мы продаем этот трафик с партнерами, потому что линии связи, как вы понимаете, на территории чужой страны. Многие страны запрещают такую архитектуру построения сети. Поэтому мы в партнерстве с нашими соседями организовали соединение с нашей сетью". Нурлан Мейрманов

Говоря о качестве связи и интернета в Казахстане, представитель "Казахтелекома" поспешил перечислить перечень структур, которые обслуживает компания.

"С точки зрения трафика – мы обслуживаем не только домашних абонентов, но и B2B (юрлиц. – Прим. ред.), школы, госорганы, все ЦОНы, банки. Мы обслуживаем государственные, финансовые, правоохранительные органы. Очень много инфраструктуры, которая для вас незаметна, но она работает качественно. Более того, наши сети используются для транзита трафика. Например, трафик в КНР проходит через Казахстан, в том числе через наши сети и сети наших коллег". Нурлан Мейрманов

О сделке "Казахтелекома" с афганским национальным оператором связи стало известно на казахстанско-афганском деловом форуме в Астане.

О том, чем Афганистан интересен Казахстану, можно прочесть здесь.