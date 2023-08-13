"Люди слова": ветеран Ирака поблагодарил Минобороны за предоставленную квартиру

Военные пенсионеры рассказали Zakon.kz, как живут по завершении службы и как им помогло профильное ведомство.

Дабы улучшить жилищные условия военных пенсионеров, в 2018 году Министерство обороны внесло изменения в Законы "О жилищных отношениях" и "О воинской службе и статусе военнослужащего". Так, люди, уволенные с воинской службы до 1 января указанного года по состоянию здоровья или достижению предельного возраста, получили право обмена. То есть, взамен служебного, не подлежащего приватизации жилья им стали предоставлять собственные квадратные метры.

В 2022-м жилищное законодательство вновь претерпело изменения, позволив военным безвозмездную приватизацию и право приватизации по наследству членами семьи.

Как поправки отразились на жизни реальных людей?

Каирбек Тукужуков – прапорщик запаса. Большую часть жизни он посвятил службе сначала в рядах советской, а потом казахстанской армии. В 2004-м и 2007-м годах в качестве сапера ездил в Ирак с миротворческой миссией.

Его супруга Гульнар до сих пор вспоминает, как по возвращении встречала мужа в аэропорту.

"Словами не передать. По полгода не виделись, связи практически не было, горячая точка… Переживали. Не знаешь, чего ждать", - поделилась женщина.

С лихвой отдав родине долг, Каирбек вышел на пенсию в 2015 году, в 47 лет. В 2023-м родина ответила благодарностью – семье ветерана Ирака дали квартиру в Алматы:

"Огромное спасибо Министерству обороны и Главному управлению военной инфраструктуры ВС РК! Квартира новенькая, хорошая, солнечная – такая красота! К нам отнеслись по-человечески, с уважением. Люди слова: сказали – сделали".

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В восторге от комфортной жизни на заслуженной пенсии осталась и Разиям Палтиева. Вооруженным силам она отдала почти 20 лет.

"Получила квартиру в декабре 2022 года. Конечно, хочу выразить особую благодарность министру обороны, причем не побоюсь сделать это от лица всех военных пенсионеров. Нас слушают и слышат, стараются быстрее решить вопросы. Спасибо!" Разиям Палтиева

В самом ведомстве нам сообщили, что, по состоянию на 1 января 2018 года, общее количество указанных военных пенсионеров составляло 742 лица. 544 из них – порядка 73% - уже реализовали право обмена. С оставшимися 198 работа продолжается.