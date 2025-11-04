"Секретная спецоперация": казахстанец лишился квартиры и денег от ее продажи

Полицейские вернули пенсионеру 39 млн тенге, похищенные мошенниками. Об этом 4 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны, сообщает Zakon.kz.

Крупное интернет-мошенничество, жертвой которого стал 87-летний житель Астаны, раскрыли сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП столицы.

"Инцидент произошел в августе. Пенсионеру через мессенджер позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции и Национального банка. Злоумышленники сообщили, что якобы неизвестные лица пытаются переоформить его квартиру и выставили ее на торги. Чтобы "сохранить имущество", мужчине предложили самостоятельно продать квартиру и перевести вырученные деньги на "безопасный счет". Во время разговора злоумышленники убедили потерпевшего, что МВД и Национальный банк проводят секретную спецоперацию по поимке мошенников, и запретили сообщать об этом даже родственникам. Следуя их указаниям, мужчина обратился в риелторскую компанию, продал квартиру и передал 39 млн тенге курьеру для "зачисления на безопасный счет". Пресс-служба ДП Астаны

По данному факту начато досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего гражданина, причастного к преступлению. При нем были изъяты денежные средства в размере 39 млн тенге.

"Задержанный водворен в изолятор временного содержания, а изъятые деньги возвращены потерпевшему". Пресс-служба ДП Астаны

С начала года на территории столицы зарегистрировано более 3 тыс. фактов интернет-мошенничества. Наиболее уязвимой категорией остаются граждане в возрасте 50 лет и старше, которые чаще становятся жертвами злоумышленников из-за недостаточного уровня финансовой грамотности.

Ранее стало известно, что благотворительный проект оказался финансовой ловушкой, куда 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге.