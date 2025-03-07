Как будет развиваться газовая отрасль Казахстана: разработан комплексный план

Министерство энергетики разработало Комплексный план развития газовой отрасли РК на 2025-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Комплексный план направлен на расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры, развитие переработки газа, газификацию регионов и совершенствование системы ценообразования.

Основные направления работы включают:

Расширение ресурсной базы – развитие геологоразведки, ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений и новых газоперерабатывающих заводов. Развитие газификации – строительство магистральных газопроводов и увеличение мощностей подземных хранилищ газа. Расширение рынка газомоторного топлива – внедрение КПГ и СПГ в транспорт и промышленность. Совершенствование нормативной базы и системы ценообразования – внедрение рыночных механизмов и инвестиционных стимулов.

Ожидается, что реализация Комплексного плана позволит повысить надежность газоснабжения, обеспечить промышленность необходимыми объемами газа, и создать условия для привлечения инвестиций в развитие газовой инфраструктуры.

Предусмотренные меры также направлены на снижение зависимости от импортных энергоресурсов, расширение внутреннего рынка газа, поддержку промышленности и повышение качества жизни населения за счет расширения газификации.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.

При этом ранее утвержденный Комплексный план развития газовой отрасли РК на 2022-2026 годы утрачивает силу.