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"Эхо Азии": казахстанские артисты цирка завоевали международные награды

"Эхо Азии": казахстанские артисты цирка завоевали международные награды Фото: пресс-служба Казахского государственного цирка
Артисты Казахского государственного цирка Алматы завоевали призовые места на XlV международном фестивале циркового искусства "Эхо Азии", сообщает Zakon.kz.

Группа Hassak с номером "Акробаты на двойной мачте" под руководством Адлета Тиканова завоевали "золото" и Майя Улыкпанова стала бронзовым призером на XlV международном фестивале циркового искусства "Эхо Азии", проходившего с 9 по 13 августа в Астане. Они стали лучшими среди артистов из 11 стран мира.

Артисты Казахского государственного цирка Алматы завоевали призовые места

Фото: пресс-служба Казахского государственного цирка

Талантливые представители Казахского государственного цирка, наряду с другими международными участниками "Эхо Азии", показали высокий класс и непревзойденный уровень профессиональной подготовки, чтобы получить призовые места на фестивале.

Артисты Казахского государственного цирка Алматы завоевали призовые места

Фото: пресс-служба Казахского государственного цирка

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Артисты Казахского государственного цирка Алматы завоевали призовые места

Фото: пресс-служба Казахского государственного цирка

На манеже столичного  цирка встретились сильнейшие артисты из США, Франции, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Россия, Беларусь, Венгрия, Китай, Болгария, Израиль, Якутия, Германии, Таджикистана и Казахстан. Их выступления оценивали известные деятели культуры в всемирной цирковой индустрии. 

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