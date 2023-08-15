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Законодательство РК

Насколько вырос ВВП Казахстана, рассказали в правительстве

Насколько вырос ВВП Казахстана с начала 2023 года Фото: primeminister.kz
На заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров представил основные показатели социально-экономического развития страны за январь-июль 2023 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал глава ведомства, по итогам января-июля текущего года экономика Казахстана выросла на 4,8%.

"В том числе рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг – 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%". Алибек Куантыров

Министр добавил, что приток инвестиций вырос в транспорте и складировании на 57,7%, образовании – на 24,3%, торговле – на 22,6%, сельском хозяйстве – на 21,3%, а также в промышленности – на 9%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 8,4%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Абайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

"По предварительным итогам, в январе-июне 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 4,3% и составил 67,2 млрд долларов. Экспорт составил 38 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров составил 12,1 млрд долларов США. Импорт товаров составил 29,3 млрд долларов США. В целом, положительный торговый баланс составил 8,7 млрд долларов США". Алибек Куантыров

Также глава министерства рассказал, что обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3%. Положительные показатели зафиксированы в 14 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской областях, а также в городе Алматы.

Что касается отраслей обрабатывающей промышленности, то рост производства отметили в машиностроении – на 28,7%, в том числе в автомобилестроении – на 43,3%, и в производстве электрооборудования – на 34,4%.

"Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 4,5%, химическая промышленность – на 4,1%, производство металлических изделий – на 8,1%, напитков – на 6,4%, пластмассовых изделий – на 8%, легкая промышленность – на 21%. Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,8%. При этом добыча нефти выросла на 5,6%, добыча газа – на 2,5%, добыча прочих полезных ископаемых – на 14,2%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 2,4%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, добыча угля – на 6%. Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,2%". Алибек Куантыров

На заседании правительства 11 января 2023 года министр национальной экономики сообщал, что рост экономики в 2022 году составил 3,1%.

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