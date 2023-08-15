Проверки безопасности в школах Казахстана: нарушения нашли в каждом втором учреждении

На заседании правительства первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, что из 5620 объектов образования, которые проверили на предмет безопасности, нарушения нашли в 2900 учреждениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель министра рассказал, что проверки безопасности в учреждениях образования выявили нарушения более чем в половине школ.

"Что касается безопасности на объектах образования, то органами внутренних дел в плановом порядке проверены 5620 учреждений на оснащенность системой безопасности. По результатам выявлены нарушения на 2900 объектах". Марат Кожаев

По его словам, в основном нарушения связаны с несоответствием стандартам видеонаблюдения, отсутствием тревожных кнопок, турникетов или лицензированной охраны.

"Привлечены к ответственности 24 руководителя, наложены штрафы на 5,4 млн тенге. По остальным в рамках внесенных предписаний принимают меры по устранению недостатков". Марат Кожаев

Весной 2023 года в Министерстве просвещения РК сообщали, что в стране изменят правила безопасности в школах.