В кулуарах правительства министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал, какую выгоду получит Казахстан от транзита российского газа через свою территорию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, транзит российского газа через Казахстан принесет стране дополнительный доход.



"Это для Казахстана момент, связанный с получением дополнительных доходов от транзита. Мы получим возможность модернизировать нашу газопроводную систему. Поставки газа на внутренний рынок убыточны для "QazaqGaz". Поэтому в целом этот дополнительный доход от транзита позволит снизить нагрузку на "QazaqGaz" и обеспечит относительно стабильный денежный доход для реализации программы ремонтов, инвестиционной программы". Алмасадам Саткалиев

Министр энергетики уточнил, что сейчас обсуждают объем транзита в пределах от 1,5 млрд до 10 млрд кубометров газа.

"Дальше можно будет умножить в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, от готовности наших российских коллег из "Газпрома" осуществить экспорт газа в необходимом объеме. Понятно, что еще дополнительные затраты потребуются на модернизацию данного газопровода. Но это будет плановая работа компании "QazaqGaz", – сказал Алмасадам Саткалиев.

При этом глава Минэнерго не стал называть возможную сумму дохода от транзита российского газа.

"Я пока не могу озвучить эту сумму, это будет зависеть от объемов транзита. Как только индикативный баланс определится, мы уже будем знать объем. Потом от этого скажем, какой объем доходов получит "QazaqGaz", но доходы будут уже в этом году". Алмасадам Саткалиев

На заседании по состоянию газовой отрасли в Мажилисе 2 июня министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что осенью-зимой 2024 года казахстанская инфраструктура будет готова к транзиту российского газа в Узбекистан.