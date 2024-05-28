Увеличение транзита российского газа в Узбекистан – комментарий министра Саткалиева

Казахстан готов увеличить транзит российского газа в Узбекистан. Для этого в стране модернизируют газотранспортную систему, подтвердил министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 28 мая 2024 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в настоящее время транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана запланирован в объеме 3,8 млрд тонн.

"Для увеличения до 11 млрд тонн планируется модернизация газотранспортной системы, компания QazaqGaz готова осуществить инвестиции. Проект является выгодным для Казахстана за счет получения денег от транзита и за счет паритета. И, как правило, мы всегда договариваемся о том, чтобы соответствующий объем газа имели возможность получить казахстанские потребители", – отметил Алмасадам Саткалиев.

7 октября 2023 года Россия запустила поставки газа в Узбекистан по газопроводу "Средняя Азия – Центр", проходящему через Казахстан. О том, насколько это экономически выгодно нашей стране, можно прочитать по ссылке.