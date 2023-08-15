Жассарбазовцы прошли подготовку в горном ущелье Баянкол

Военно-полевые сборы с участием воспитанников военно-патриотических клубов Жас Сарбаз общеобразовательной школы №95 Алматы им. Бориса Керимбаева, "Киров" и "Жас шекарашы" прошли в живописных местах, ведущих к пику Хан-Тенгри, на высоте 2 тыс. м над уровнем моря.

Ущелье Баянкол находится на северном склоне Сарыджазского хребта в Алматинской области на стыке трех государств – Казахстана, Китая и Кыргызстана. Поэтому для его посещения воспитанникам были оформлены пограничные пропуски.

В течение пяти дней 17 жассарбазовцев осваивали программу горной подготовки. Ребята ходили неизведанными тропами, одолевали вершины, осваивали элементы скалолазания. А еще попрактиковались на контрольно-пропускном пункте, где их учили проверять документы и ходить в дозор по контрольно-следовой полосе.

Фото: Алматинский гарнизон

Все это время погода не баловала и проверяла характер юных альпинистов на стойкость и умение работать в сложных климатических условиях. Впрочем, эти ребята проходят подобные испытания не впервые. Они занимаются альпинизмом и практически все лето проводят в горах.

Фото: Алматинский гарнизон

"Организация поездок по нашей необъятной стране и посещение памятных мест – один из главных элементов в военно-патриотической работе. Такие мероприятия дают понимание, какая нам досталась страна от наших предков и какой мы должны ее передать потомкам", – рассказал военрук школы №95 Алматы Бакытжан Перимбетов.

Фото: Алматинский гарнизон

Следует отметить, что работу по воспитанию и подготовке воспитанников этих военно-патриотических клубов курируют департаменты по делам обороны Алматы и Пограничной службы КНБ по Алматинской области.