МВД о легализации автомобилей: Сколько можно продлевать?

О возможном продлении сроков легализации иностранных автомобилей высказались в МВД, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 15 августа председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев ответил на вопрос журналистов о том, сколько еще времени могут дать казахстанским автовладельцам на легализацию иностранных машин.

"После 1 сентября 2022 года сколько времени прошло? Год дали, была возможность. Ну оформи машину, в чем проблема-то? Ну сколько можно продлевать? Мы сейчас примерно рассчитали, до 1 сентября этого года дадим время, чтобы все узаконили свои автомашины. Если нет – тогда придется по закону принимать в отношении их меры. А что еще делать нам остается? Мы же не можем постоянно позволять эксплуатировать автомашины. У нас все действия должны быть в правовом поле". Кайсар Султанбаев

В Казахстане легализация иностранных автомобилей стартовала 23 января 2023 года. Процедуре подлежали иностранные авто, ввезенные в Казахстан обходными путями до 1 сентября 2022 года. В МВД давали инструкции, где и с какими документами можно легализовать ввезенную из-за рубежа машину. А с 5 мая в стране официально разрешили легализовать автомобили-конструкторы.

3 июля в МВД сообщили о завершении легализации иностранных автомобилей, но предупредили, что все поданные до 1 июля заявки будут рассматривать до 1 сентября.