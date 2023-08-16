Продажу легализованных машин втридорога по доверенности прокомментировали в МВД

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев высказался по поводу работы нотариусов, которые выдают доверенности на продажу легализованных авто с запретом на отчуждение, сообщает Zakon.kz.

На вопрос корреспондента Zakon.kz, возможно ли введение запрета для нотариусов на выдачу доверенностей на продажу легализованных авто с запретом на отчуждение, глава КАП МВД на брифинге в СЦК отметил, что все соответствующие отметки есть в регистрационных документах на автомобиль.



"Мы делаем особую отметку в свидетельстве о регистрации транспортного средства (легализованного иностранного автомобиля с запретом на отчуждение. – Прим. ред.), что данному автомобилю выезд за пределы государства запрещен, а также запрещено отчуждение. То есть эти автомобили продавать, передавать кому-либо нельзя. В особых отметках эти вещи указаны. Думаю, что любой нотариус, если он грамотный человек, юрист, должен видеть эти ограничения. Но если этого недостаточно, МВД готово отправить в Министерство юстиции официальную информацию, чтобы ее довели до всех нотариусов". Кайсар Султанбаев

Информация о продаже указанных автомобилей появилась в соцсетях. Легализованные авто с запретом на отчуждение продают по завышенной цене по доверенности. Но если первый владелец такой машины умирает, то наследники могут отозвать доверенность или заявить об угоне. И покупатель рискует потерять машину.

"По таким автомобилям мы приняли решение ставить их на временный учет на пять лет. Потому что действительно наши граждане по незнанию приобретали эти автомашины у иностранных граждан и впоследствии не смогли их снять с учета в России, Армении, Кыргызстане или Беларуси. Мы пошли таким путем, чтобы в течение пяти лет они могли управлять этим автомобилем, при этом зарегистрировать на временный учет, выдать казахстанский техпаспорт и казахстанский госномер". Кайсар Султанбаев

По словам Кайсара Султанбаева, "чемпионами" по легализации иностранных автомобилей стали Алматы, Астана, Актобе, Атырау, Актау и Шымкент. Больше всего легализовано автомобилей, завезенных из РФ.

В Казахстане легализация иностранных автомобилей началась 23 января 2023 года. Процедуре подлежали иностранные авто, ввезенные в Казахстан обходными путями до 1 сентября 2022 года. В МВД давали инструкции по тому, как оформить документы на машину, ввезенную из-за рубежа. А с 5 мая в стране официально разрешили легализовать автомобили-конструкторы.

3 июля в МВД сообщили о завершении легализации иностранных автомобилей, но предупредили, что все поданные до 1 июля заявки будут рассматривать до 1 сентября.