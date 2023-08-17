Казахстанские туроператоры привлекают китайских туристов

С 17 по 20 августа Казахстан принимает участие в 8-й Международной туристской выставке "Шелковый путь Сиань" (Xi'an Silk Road International Tourism Expo 2023) в городе Сиань (Китай).

В национальном стенде туристский потенциал страны во главе с Kazakh Tourism презентуют 6 туроператоров – Empire Travel Qazaqstan, Kazakhstan Travel Hub, Panda Travel, Sky Way Ltd, Tumar Trans и Turan Asia.

Также на стенде представлена авиакомпания Air Astana, которая в этом году увеличивает частоту полетов в города Китая: по маршрутам Астана – Пекин с 1 до 2 раз, Алматы – Пекин с 6 до 7 раз и Алматы – Чэнду с 1 до 2 раз в неделю.

Казахстанский стенд был организован АО "НК "Kazakh Tourism" при поддержке Организационного комитета Xi'an Silk Road International Tourism Expo, Посольства Республики Казахстан в КНР и Генерального консульства РК в городе Сиань без затрат из бюджета.

Также в рамках данной выставки 17 августа 2023 года пройдет форум, ежегодно организуемый Департаментом культуры и туризма провинции Шэньси. В 2023 году форум пройдет под девизом "Наслаждение культурным туризмом и углубление сотрудничества" и сосредоточится на различных специализированных областях, включая туризм и инвестиции, с целью дальнейшего расширения сотрудничества между провинцией Шэньси и странами Шелкового пути в области туризма, культуры, сельского хозяйства и других сферах.

Основной целью участия в данной выставке является привлечение организованных групп китайских туристов. По словам отечественных туроператоров, туристы из КНР отличаются своей дисциплинированностью и являются самыми желанными клиентами.

В прошлом году в гостиницах страны остановились более 45 тыс. туристов по данным официальной статистики. В этом году ровно такое же количество туристов из КНР зафиксировано уже по итогам 7 месяцев по данным информационной системы eQonaq. До конца года ожидается двукратное увеличение числа китайских туристов по сравнению с 2022 годом.

В мае текущего года в ходе визита главы государства в Сиань между государствами было подписано соглашение о двустороннем безвизовом режиме до 30 дней. В настоящее время для китайских туристов действует безвизовый въезд до 14 дней в одностороннем порядке.