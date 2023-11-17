Казахстанские туроператоры привлекают китайских туристов

С 15 по 17 ноября казахстанская делегация во главе с АО "НК "Kazakh Tourism" принимает участие в международной туристской выставке COTTM (China Outbound Travel&Tourism) в городе Пекин.

При этом казахстанский стенд размером 96 кв. м организован АО "НК "Kazakh Tourism" по заказу Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, а также при участии Управлений туризма города Алматы и Алматинской области.



"Объединенный страновой стенд Казахтуризма, города Алматы и Алматинской области, его насыщенная культурная программа привлекает значительное внимание китайских туркомпаний. С введением взаимного безвизового режима и в связи с планами по проведению Года казахстанского туризма в Китае в 2024 году мы наблюдаем заметную активность туристского рынка двух стран", – добавил Е. Еркинбаев, вице-министр туризма и спорта РК.

Стоит отметить, что национальный стенд Казахстана пользуется популярностью среди посетителей выставки благодаря насыщенной культурной программе. Внимание туристов привлекают образы казахских батыров, а также исполнение национальных кюев на домбре и кобызе. Специально для посетителей стенда были организованы национальные угощения.

В состав делегации из Казахстана вошли 25 представителей туристской индустрии Казахстана: 18 туроператоров, 5 отелей, 1 торговый центр и Global blue Tax free.

Кроме того, на стенде представлена авиакомпания Air Astana, которая летает из Пекина в г. Алматы 6 дней в неделю и из Пекина в г. Астана еженедельно на воздушном судне Airbus A321LR.

Согласно статданным, турпоток из Китая продолжает свое восстановление после затяжных последствий мировой пандемии. Если в прошлом году в гостиницах Казахстана остановились порядка 45 тыс. туристов из Поднебесной, по данным официальной статистики, то в этом году количество китайских туристов почти удвоилось и по итогам 10 месяцев зафиксировано более 84 тыс. туристов в местах размещения согласно данным информационной системы eQonaq.

Взаимный безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступил в действие с 10 ноября т.г. Также 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, в рамках которого Министерством туризма и спорта РК планируется проведение комплекса мероприятий по привлечению китайских туристов в Казахстан.

COTTM – ведущая в Китае международная туристская выставка, направленная на выездной туризм и отдых за рубежом. В выставке ежегодно участвуют 5000 профессионалов туризма из КНР.