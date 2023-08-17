Ребенок может взять спичку и поджечь: депутат жестко раскритиковал проект по озеленению Астаны

Секретарь маслихата Астаны Ерлан Каналимов резко раскритиковал проект Правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

17 августа депутаты рассмотрели проект Правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений в Астане. Свою оценку документу дал секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов.

"Ничего не подготовили, ни слайдов, ничего. Спросил у вас: районные акимы изучили данный проект правил? Но заместители акимов пяти районов города, курирующие вопросы озеленения и благоустройства, говорят, что не смотрели ваши правила. Если они их не видели, то как мы можем их принять? Сначала встретьтесь с акимами районов! Это же не типовые какие-то правила, есть свои особенности у Астаны, свои требования особенные, свои климатические условия", – возмутился Ерлан Каналимов.

Секретарь маслихата отметил, что в ряде мест, где высадили компенсационные деревья вместо срубленных, большинство новых саженцев уже засохли.

"Погибли 2-3 тысячи. Заросли сорняком газгольдеры. Осенью высохнет все – и если, например, какой-нибудь ребенок возьмет спичку и подожжет, начнется пожар, и будет ЧП во дворе", – подчеркнул Ерлан Каналимов.

В Астане, по его словам, есть также проблемы с кронированием деревьев и другие реально значимые вопросы, которые не нашли отражения в документе.

"Есть компания "Газсервис", которая должна следить за газгольдерами. Правильно? Но кто им дает предписание, кто следит – вы или районные акимы? Почему вы эти вещи не прописываете в правилах? А завтра спрос будет даже не знаем с кого. Такие замечания сделали, но ничего не решено. Эти правила должны быть для работы применимы, а не просто правила ради правил", – резюмировал Ерлан Каналимов.

18 июля секретарь столичного маслихата раскритиковал состояние столичных кладбищ.