Шестой район может появиться в Астане

Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в столице, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 20 апреля рассказал столичному порталу Еlorda.info.

"Глава государства неоднократно отмечал, что Астана занимает особое место в жизни страны. К городу есть определенные требования, связанные не только с экономикой, но и с архитектурой и урбанистикой, духовной и социальной сферами. Как известно, столичный район Алматы является одним из самых густонаселенных", – сказал Ерлан Каналимов.

Он отметил, что в районе Алматы шесть жилых массивов – Промышленный, Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Юго-Восток. Территория района составляет 15 471 гектар.

"В районе проживают порядка 400 тыс. человек. Жилищный фонд составляет 885 многоквартирных жилых домов (МЖД). На территории Индустриального парка № 1 функционирует 51 предприятие. Планируется строительство Индустриального парка № 2 в жилом массиве Железнодорожный. В разы выросла нагрузка на аппарат акима района", – добавил глава столичного Маслихата.

По его словам, в связи с этим он инициировал создание нового шестого района.

"Инициатива прежде всего направлена на более эффективное управление и развитие территории, учитывая динамику роста населения и потребностей граждан. Предполагается, что новая административная единица получит необходимые ресурсы и инструменты для развития своей инфраструктуры, обеспечения комфортных условий проживания и улучшения качества жизни граждан. Вопрос предварительно будет обсужден с общественностью города и вынесен на рассмотрение акима Астаны и главы государства", – заключил Ерлан Каналимов.

Ранее сообщалось, что 19 апреля 2024 года президенты Казахстана и Кыргызстана торжественно открыли памятник Айкол Манасу в Астане. В своем выступлении глава Казахстана отметил, что возведение этого памятника свидетельствует о глубоком уважении казахского народа к братскому Кыргызстану.