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Токаев поручил усилить работу холдинга "Байтерек"

Токаев поручил усилить работу холдинга "Байтерек" Фото: akorda.kz
31 января 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нурлана Байбазарова, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности холдинга за 2023 год, в том числе о работе по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем.

Президенту было доложено, что за 2023 год активы холдинга показали рост на 12%, инвестиционный и кредитный портфели группы увеличились на 10%, а чистая прибыль – на 7%, превысив 400 млрд тенге.

Как сообщил Нурлан Байбазаров, в рамках развития реального сектора экономики "Байтерек" превысил плановые показатели финансирования крупных проектов и лизинговых сделок на 24%; проектов микро-, малого и среднего бизнеса – на 42%. Достигнуто рекордное освоение по линии Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности на сумму 1,061 трлн тенге по 300 проектам и лизинговым сделкам. В агропромышленный комплекс инвестировано 554,7 млрд тенге, что на 11% выше запланированного объема. Также в 2023 году через дочерние компании оказана помощь 1,1 тыс. фермеров, пострадавших от засухи и избытка влаги, на сумму 48 млрд тенге.

Главе государства также представлена информация, что за отчетный год по линии холдинга введено в эксплуатацию свыше 2 млн кв. м жилья. В жилищный сектор инвестировано 317,6 млрд тенге. Через ипотечные продукты АО "Отбасы банк" выданы займы на сумму свыше 1 трлн тенге.

На встрече были озвучены инициативы холдинга на 2024 год. Среди них инвестирование в проекты АПК на сумму 370 млрд тенге и создание свыше 4 тыс. новых рабочих мест, запуск программ по финансированию обрабатывающей промышленности, туристической отрасли, строительства заводов по переработке и сортировке отходов, старт жилищной программы 9-20-25.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в результате реализации инициатив к концу года вклад "Байтерек" в экономический рост страны будет удвоен по сравнению с 2022 годом.

Глава государства подчеркнул важность запуска новых программ и применения комплексного подхода для поддержки экономического роста и повышения качества жизни граждан, а также дал ряд поручений по усилению работы "Байтерека" в части диверсификации экономики и развития стратегически важных отраслей.

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