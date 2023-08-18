Какую помощь окажут пострадавшим горнякам шахты "Казахстанская"

Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов рассказал, какую помощь предоставят пострадавшим горнякам шахты "Казахстанская", сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге 18 августа Толеген Оспанкулов сообщил, что всю помощь окажут в рамках коллективного договора, предусмотренной между работником и работодателем.

"Предусмотрена социальная защита данных работников. Что касается 11 человек, которые сейчас получают лечение в больнице, то им полностью больничный лист выплачивается, стопроцентно, хотя по закону это 25%. Полностью лечение до выздоровления – компания эти затраты возьмет на себя. Если получат инвалидность, то в этом случае, конечно, будет помощь оказана в рамках других соцпроектов", – заявил Толеген Оспанкулов.

Он также рассказал, какую помощь окажут семьям погибших.

"Согласно коллективному договору, предусмотрена социальная помощь на случай гибели шахтера членам его семьи. В частности, предусмотрена выплата десятилетней заработной платы, помощь в обучении детей в вузах, приобретении квартиры", – добавил спикер.

18 августа заместитель исполнительного директора УД АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай сообщил, что заработная плата шахтеров зависит от разных условий. Но в среднем речь идет о 500-515 тысячах тенге.

Ранее стало известно, был ли запас воздуха у шахтеров, оставшихся под землей.

