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МТСЗН: На шахте Костенко не было системы поиска для спасения горняков

На шахте Костенко не было системы поиска для спасения горняков Фото: amanatpartiasy.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения раскрыли подробности трагедии на шахте им. Костенко в Карагандинской области, где погибли 46 горняков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге в СЦК 21 ноября председатель комитета труда и социальной защиты МТСЗН Толеген Оспанкулов, на шахтах должна быть установлена система позиционирования. Она позволяет определять местонахождение шахтеров под землей.

"Когда мы были на шахте Костенко, там не было этой системы позиционирования. Затрудняюсь сказать по остальными шахтам, потому что это объекты повышенной опасности, и они подотчетны комитету промышленной безопасности. В любом случае, на шахте Костенко, где погибли 46 человек и 28 пострадали, этой системы не было".Толеген Оспанкулов

Представитель министерства отметил, что установка системы позиционирования стоит порядка 1,5 млн тенге. Также большое значение имеет качество работы такой системы. 

"У этой системы позиционирования есть определенные критерии. Например, на шахте Казахстанской, где в августе произошла трагедия (при пожаре погибли пять шахтеров. – Прим. ред.), эта система на самом деле существовала, но когда произошел взрыв, она перестала работать. То есть данное устройство на шахте было, но качество у него было слабое".Толеген Шолпанкулов

На шахте Костенко в Карагандинской области произошел взрыв в ночь на 28 октября – в 2:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей. Все 46 человек, находившиеся под землей, погибли. После этой трагедии в Казахстане приняли решение о передаче шахт компании "АрселорМиттал Темиртау" государству, а впоследствии – другому инвестору.

1 ноября 2023 года в кулуарах Мажилиса премьер-министр Алихан Смаилов выразил соболезнования родным и близким погибших и принес извинения за трагедию на шахте им. Костенко.

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