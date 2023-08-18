Был ли запас воздуха у шахтеров, оставшихся в шахте "Казахстанская"
По его словам, в задымленной атмосфере у шахтеров был запас воздуха, обусловленный действием самоспасателя.
"По техническим характеристикам воздуха должно было хватить при ходьбе на один час, при отсидке – на пять часов часов".Сергей Огай
На брифинге также отметили, что примерно знают, где находились три оставшихся шахтера. Туда и двигаются спасатели.
17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.
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Вечером того же дня было найдено тело одного погибшего – сотрудника компании Виталия Слюнькова 1965 г. р. 18 августа в 8:15 во время обследования горных выработок нашли тело еще одного погибшего. В АМТ заявили, что поиски еще троих шахтеров продолжаются.
По последним данным, в результате ЧП на шахте "Казахстанская" количество пострадавших, которые обратились за медпомощью, составило 13 человек: 11 находятся в больнице, двоих отпустили на амбулаторное лечение.