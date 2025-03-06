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Общество

Военные моряки вручили цветы женщинам Актау

Моряки с цветами, поздравления, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 02:18 Фото: пресс-служба Актауского гарнизона
Накануне Международного женского дня моряки дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил устроили сюрприз для жительниц Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в пресс-службе Актауского гарнизона рассказали, что подобные акции проводят уже несколько лет подряд.

Моряки не только вручили цветы, но и выразили благодарность и уважение к женщинам.


В ответ на этот галантный жест женщины и девушки поделились с военнослужащими теплыми словами.

"Каждая подобная акция является важным элементом в укреплении отношений между военными и гражданскими. Это не только проявление доброты, но и способ напомнить о том, как важен каждый человек, и как сильно мы все зависим друг от друга. Тюльпаны, подаренные моряками, стали не только символом весны, но и знаковым жестом благодарности женщинам за их ежедневную заботу, терпение и любовь", – сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Ранее мы сообщали, какие мероприятия пройдут в Астане к 8 Марта.

Аксинья Титова
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