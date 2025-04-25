Как выглядят Новая Зеландия и Тихий океан из космоса

Очередными завораживающими кадрами, сделанными с борта Международной космической станции, поделился бортинженер МКС, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев, сообщает Zakon.kz.

В них космонавт показал, как выглядят из космоса Новая Зеландия и Тихий океан.

"В кадре – страна сказочных пейзажей, зеленых холмов, величественных гор, прозрачных озер и живописных фьордов. Да, под такое описание может подойти о-о-очень много мест на нашей прекрасной планете. И все же, на снимке – Новая Зеландия! Узнали?" – написал 25 апреля 2025 года Артемьев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/oleg_mks

А в Instagram бортинженер МКС накануне опубликовал видео, под которым написал:

"Небольшое космическое путешествие над Тихим океаном".

Подписчики оставили восторженные комментарии под публикациями Олега:

"Невероятно!"

"Это прекрасно!"

"Как же красиво!"

"У вас есть прекрасное окно в мир".

Материал по теме Алматинский фотограф запечатлел, как взлетает ракета с "Байконура"

21 апреля 2025 года Олег Артемьев опубликовал ряд снимков с места приземления корабля "Союз МС-26".