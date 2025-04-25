Как выглядят Новая Зеландия и Тихий океан из космоса
Фото: Instagram/olegmks
Очередными завораживающими кадрами, сделанными с борта Международной космической станции, поделился бортинженер МКС, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев, сообщает Zakon.kz.
В них космонавт показал, как выглядят из космоса Новая Зеландия и Тихий океан.
"В кадре – страна сказочных пейзажей, зеленых холмов, величественных гор, прозрачных озер и живописных фьордов. Да, под такое описание может подойти о-о-очень много мест на нашей прекрасной планете. И все же, на снимке – Новая Зеландия! Узнали?" – написал 25 апреля 2025 года Артемьев в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram/oleg_mks
А в Instagram бортинженер МКС накануне опубликовал видео, под которым написал:
"Небольшое космическое путешествие над Тихим океаном".
Подписчики оставили восторженные комментарии под публикациями Олега:
- "Невероятно!"
- "Это прекрасно!"
- "Как же красиво!"
- "У вас есть прекрасное окно в мир".
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21 апреля 2025 года Олег Артемьев опубликовал ряд снимков с места приземления корабля "Союз МС-26".
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