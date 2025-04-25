#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
517.16
588.48
6.23
Общество

Как выглядят Новая Зеландия и Тихий океан из космоса

Как выглядят Новая Зеландия и Тихий океан из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 09:39 Фото: Instagram/olegmks
Очередными завораживающими кадрами, сделанными с борта Международной космической станции, поделился бортинженер МКС, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев, сообщает Zakon.kz.

В них космонавт показал, как выглядят из космоса Новая Зеландия и Тихий океан.

"В кадре – страна сказочных пейзажей, зеленых холмов, величественных гор, прозрачных озер и живописных фьордов. Да, под такое описание может подойти о-о-очень много мест на нашей прекрасной планете. И все же, на снимке – Новая Зеландия! Узнали?" – написал 25 апреля 2025 года Артемьев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/oleg_mks

А в Instagram бортинженер МКС накануне опубликовал видео, под которым написал:

"Небольшое космическое путешествие над Тихим океаном".

Подписчики оставили восторженные комментарии под публикациями Олега:

  • "Невероятно!"
  • "Это прекрасно!"
  • "Как же красиво!"
  • "У вас есть прекрасное окно в мир".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 09:39
Алматинский фотограф запечатлел, как взлетает ракета с "Байконура"

21 апреля 2025 года Олег Артемьев опубликовал ряд снимков с места приземления корабля "Союз МС-26".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Бизнесмен" из Акмолинской области стал миллионером благодаря дару убеждения
Общество
10:26, Сегодня
"Бизнесмен" из Акмолинской области стал миллионером благодаря дару убеждения
Полиция наказала алматинку, возмутившую казахстанцев
Общество
10:20, Сегодня
Полиция наказала алматинку, возмутившую казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: