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Тактико-специальные учения военных медиков прошли в Алматы

люди Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Военные медики Санитарно-эпидемиологического центра Вооруженных сил РК в ходе тактико-специального учения отрабатывали развертывание санитарно-эпидемиологического отряда в полевых условиях.

В задачи учения входили проверка боевой готовности личного состава, совершенствование полевой выучки, а также тренировка личного состава в развертывании функциональных отделений в полевых условиях. В ходе занятий проверялась готовность к развертыванию с ходу после совершения марша.

Военные медики функциональных подразделений тренировались в проведении лабораторных исследований и дезинфекционных мероприятий "в поле" с учетом особенностей территории и метеоусловий, организации и проведения санитарно-эпидемиологической разведки в районе учения.

люди

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Личный состав Санитарно-эпидемиологического центра был поднят по тревоге. Сформированный санитарно-эпидемиологический отряд совершил марш на штатной автомобильной технике, развернул полевой лагерь с функциональными подразделениями, провел санитарно-эпидемиологическую разведку.

К учениям была привлечена специальная автомобильная техника. Так, автолаборатория АЛ-4 предназначена для проведения токсико-радиометрических исследований в полевых условиях. Мобильный лабораторный комплекс позволяет проводить своевременную лабораторную диагностику инфекционных заболеваний, молекулярно-генетических исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА), а также микробиологические, санитарно-гигиенические, химико-токсилогические, радиометрические исследования, индикацию биологических средств в полевых условиях и чрезвычайных ситуациях.

медик

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Комплекс дезинфекционно-душевой подвижной ДДК-01 применяется в автономных условиях и предназначен для дезинфекции одежды, обуви и постельных принадлежностей, полной санитарной обработки личного состава, находившегося в зоне заражения бактериальными средствами в условиях чрезвычайной ситуации.

медик

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Тактико-специальные учения показали, что санитарно-эпидемиологический отряд к выполнению задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия войск в полевых условиях подготовлен.

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Айсулу Омарова
МО РК
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