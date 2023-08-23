Спецподразделения Казахстана и Кыргызстана провели учения
Привлеченные контингенты практически отработали совместные действия сил и средств по оперативному развертыванию и выполнению совместных боевых и специальных задач в условиях террористической угрозы и обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
За активной фазой учения наблюдали министры обороны Казахстана и Кыргызстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Учение позволило оценить маршевые, маневренные и боевые возможности привлекаемых спецподразделений. В нем приняли участие более 60 казахстанских военнослужащих и летные экипажи армейской авиации.