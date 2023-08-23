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Спецподразделения Казахстана и Кыргызстана провели учения

Спецподразделения Казахстана и Кыргызстана провели учения Фото: пресс-служба Минобороны РК
Совместное тактико-специальное учение подразделений вооруженных сил состоялось на базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" в городе Балыкчы Иссык-Кульской области.

Привлеченные контингенты практически отработали совместные действия сил и средств по оперативному развертыванию и выполнению совместных боевых и специальных задач в условиях террористической угрозы и обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Спецподразделения Казахстана и Кыргызстана провели учения

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Спецподразделения Казахстана и Кыргызстана провели учения

Фото: пресс-служба Минобороны РК

За активной фазой учения наблюдали министры обороны Казахстана и Кыргызстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.

Спецподразделения Казахстана и Кыргызстана провели учения

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Спецподразделения Казахстана и Кыргызстана провели учения

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Учение позволило оценить маршевые, маневренные и боевые возможности привлекаемых спецподразделений. В нем приняли участие более 60 казахстанских военнослужащих и летные экипажи армейской авиации.

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